09:19, 15 апреля 2026Мир

Трамп анонсировал «удивительные два дня»

Трамп заявил, что не считает необходимым продлевать перемирие с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что продление перемирия с Ираном не потребуется. Об этом он сообщил журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу, который опубликовал комментарии главы Белого дома в своем аккаунте социальной сети Х.

«Думаю, вас ждут удивительные два дня. Я действительно так думаю», — ответил американский лидер подчеркнув, что не считает продление перемирия «необходимым».

Также журналист задал вопрос, закончится ли конфликт с Исламской Республикой сделкой, или же США скажут: «Смотрите, мы уничтожили их возможности».

«Ведь все может закончиться по-разному, но я думаю, что сделка предпочтительнее, потому что тогда они смогут восстановиться. У них действительно сейчас другой режим. Что бы ни случилось, мы уничтожили радикалов. Их больше нет с нами. Если бы я не был президентом, мир был бы разорван на куски», — резюмировал глава государства.

Ранее Трамп сообщил, что новый раунд переговоров между США и Ираном может произойти в течение ближайших двух дней в Пакистане.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

