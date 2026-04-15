Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 15 апреля 2026Мир

Трамп обрушился с критикой на НАТО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Североатлантический альянс, отметив, что он не помог Вашингтону и не поможет в будущем. С таким обвинением он выступил в соцсети Truth Social.

«НАТО не пришло нам на помощь, и не придет нам на помощь и в будущем!» — подчеркнул американский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США и НАТО читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер.

В начале апреля Трамп признался, что всерьез задумался о выходе США из НАТО. Поводом стало нежелание стран альянса поддерживать Вашингтон в войне против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok