Трамп обрушился с критикой на НАТО

Трамп: НАТО не помогло США и не поможет в будущем

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Североатлантический альянс, отметив, что он не помог Вашингтону и не поможет в будущем. С таким обвинением он выступил в соцсети Truth Social.

«НАТО не пришло нам на помощь, и не придет нам на помощь и в будущем!» — подчеркнул американский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США и НАТО читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер.

В начале апреля Трамп признался, что всерьез задумался о выходе США из НАТО. Поводом стало нежелание стран альянса поддерживать Вашингтон в войне против Ирана.