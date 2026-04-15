Трамп вновь покусился на Гренландию

США должны обладать Гренландией якобы из-за угроз со стороны других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox Business.
«Посмотрите на Гренландию. Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая», — заявил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание США контролировать Гренландию.
До этого президент России Владимир Путин напомнил, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам.