Трамп вновь покусился на Гренландию

Трамп: США должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран

США должны обладать Гренландией якобы из-за угроз со стороны других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox Business.

«Посмотрите на Гренландию. Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание США контролировать Гренландию.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам.

