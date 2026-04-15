06:24, 15 апреля 2026

Трампу указали на препятствие для выхода США из НАТО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не сможет реализовать свою идею о выходе из НАТО из-за Конгресса. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что американский лидер может сократить масштабы сотрудничества с альянсом, но юридического выхода из него не произойдет. «Законодательство США требует, чтобы президент такое решение провел через Конгресс. Такое решение принято Сенатом и Палатой представителей не будет», — убежден Азаров.

Он также исключил возможность распада НАТО, пояснив, что альянс создавался для борьбы с Советским Союзом, а «сейчас Россия является правопреемником СССР, и никто с повестки дня западных стран не снимал вопрос уничтожения России».

Ранее Трамп признался, что всерьез задумался о выходе США из НАТО. Поводом стало нежелание стран альянса поддерживать Вашингтон в войне против Ирана. По мнению американского президента, они должны были автоматически вступить в конфликт.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп поговорили по телефону. Глава Белого дома позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

