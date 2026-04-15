17:57, 15 апреля 2026

У экс-главы таможни российского региона нашли имущество на полмиллиарда рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому. Об этом пишет ТАСС.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства 56 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих самому чиновнику, членам его семьи и доверенным лицам. Речь идет о жилых и нежилых помещениях, земельных участках, автомобилях премиум-класса. Общая стоимость активов — более 500 миллионов рублей.

Из искового заявления следует, что Романовский, занимая должности в Федеральной таможенной службе, которые запрещают предпринимательскую деятельность, приобрел коммерческие помещения в Ставрополе, организовал на их базе сеть фитнес-центров и через родственников и подставных лиц участвовал в управлении бизнесом.

Ранее сообщалось, что в России поставлен новый рекорд по стоимости изъятого у коррупционеров имущества.

