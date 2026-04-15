Бывший СССР
10:33, 15 апреля 2026

Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

В Киеве взорвали боевую часть ракеты «Искандер»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Киеве провели контролируемый подрыв боевой части ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает издание «Телеграф» в Telegram-канале.

«Взрыв в Киеве был контролируемым! (…) В Деснянском районе должны были взорвать боевую часть вражеской ракеты "Искандер"», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что украинские военные предварительно предупреждали о вероятности громких звуков.

Это не первый случай пролета ракеты над столицей Украины. В середине марта на Украине сняли летящий над Киевом «Искандер».

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
