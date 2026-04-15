Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

В Киеве взорвали боевую часть ракеты «Искандер»

В Киеве провели контролируемый подрыв боевой части ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает издание «Телеграф» в Telegram-канале.

«Взрыв в Киеве был контролируемым! (…) В Деснянском районе должны были взорвать боевую часть вражеской ракеты "Искандер"», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что украинские военные предварительно предупреждали о вероятности громких звуков.

Это не первый случай пролета ракеты над столицей Украины. В середине марта на Украине сняли летящий над Киевом «Искандер».