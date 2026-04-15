РИА Новости: Украина не помогает воевавшим за ВСУ наемникам

Иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывают никакой материальной помощи по завершении службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину источник.

«Никакой помощи, никакого пособия украинское правительство не предоставляет», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что помощь не получают и получившие различные увечья в ходе участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее стало известно, что президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, что должно привести к прекращению притока наемников в ряды ВСУ.