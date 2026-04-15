Ульяновские ветеринары спасли кошку с краш-синдромом

В Ульяновске спасли кошку с краш-синдромом после многочасовой западни

В Ульяновске ветеринары спасли кошку с краш-синдромом. Домашнего питомца привезли с сильными болями, отеком и нарушением подвижности задних лап после многочасового пребывания в западне, сообщает «КП — Ульяновск».

По словам хозяев кошки, животное застряло в окне, приоткрытом для проветривания. В таком положении питомец пробыл несколько часов, из-за чего в сдавленных тканях нарушилось кровообращение и накопились токсины. После прекращения сдавливания эти вещества мгновенно поступают в кровь, что приводит к сильному шоку и даже летальному исходу для питомца.

Ветеринары предупредили, что в случае, когда кот попадает в такую ловушку, следует действовать аккуратно и без резких движений. Питомца нужно освободить, не пытаясь сразу массировать сдавленную часть тела, а наоборот, ограничивая подвижность животного. После этого следует незамедлительно ехать в ветеринарную клинику для тщательного осмотра.

