15:05, 15 апреля 2026

Ульяновские ветеринары спасли кошку с краш-синдромом

В Ульяновске спасли кошку с краш-синдромом после многочасовой западни
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: RJ22 / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновске ветеринары спасли кошку с краш-синдромом. Домашнего питомца привезли с сильными болями, отеком и нарушением подвижности задних лап после многочасового пребывания в западне, сообщает «КП — Ульяновск».

По словам хозяев кошки, животное застряло в окне, приоткрытом для проветривания. В таком положении питомец пробыл несколько часов, из-за чего в сдавленных тканях нарушилось кровообращение и накопились токсины. После прекращения сдавливания эти вещества мгновенно поступают в кровь, что приводит к сильному шоку и даже летальному исходу для питомца.

Ветеринары предупредили, что в случае, когда кот попадает в такую ловушку, следует действовать аккуратно и без резких движений. Питомца нужно освободить, не пытаясь сразу массировать сдавленную часть тела, а наоборот, ограничивая подвижность животного. После этого следует незамедлительно ехать в ветеринарную клинику для тщательного осмотра.

Ранее сообщалось, что котенок спас жизнь хозяйке во время пожара в Удмуртии. Он укусом разбудил ее посреди ночи, благодаря чему женщина вовремя увидела распространяющийся пожара в своем дворе.

