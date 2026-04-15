Возможность новых требований территориальных уступок от Украины оценили

Политолог Наумов: Россия не будет требовать новых уступок территорий от Киева

Россия не будет требовать новых уступок территорий от Киева в рамках возможного пересмотра переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Что касается ужесточения [требований], я полагаю, что это не будет расширение списка территорий», — подчеркнул политолог.

Наумов прокомментировал заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о выводе Вооруженных сил Украины с территории Донецкой народной республики и подчеркнул, что руководство страны может ужесточить переговорную позицию в случае отсутствия прогресса по соглашению о передаче подконтрольной Киеву части Донбасса. По мнению эксперта, Москва может пересмотреть требования по ряду направлений — от демилитаризации и денацификации до статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее Дмитрий Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря российского президента, в процессе длительных обсуждений предстоит определить все детали урегулирования конфликта на Украине.