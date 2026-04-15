11:01, 15 апреля 2026Бывший СССР

В Литве отреагировали на фразу «мудаки» от Лукашенко

Delfi назвало оскорблением слова Лукашенко о литовцах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская
Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Прибалтийское издание Delfi назвало оскорблением слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах. Об этом журналисты написали в Telegram-канале портала.

Накануне в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области Лукашенко отчитывал подчиненных, не выполнивших его поручения. «И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утерли этим лабусам и прочим мудакам», — заявил Лукашенко.

Delfi назвало слова Лукашенко оскорбительными. Журналисты напомнили, что лабус — используемое во времена СССР оскорбительное наименование литовцев. Оно происходит от литовского слова «labas» («здравствуйте»).

Ранее в Литве, в городе Шяуляй власти выкопали останки 26 советских солдат. Они были захоронены во времена Великой Отечественной войны.

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Россияне стали опустошать некоторые вклады

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Все новости
