В Литве отреагировали на фразу «мудаки» от Лукашенко

Прибалтийское издание Delfi назвало оскорблением слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах. Об этом журналисты написали в Telegram-канале портала.

Накануне в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области Лукашенко отчитывал подчиненных, не выполнивших его поручения. «И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утерли этим лабусам и прочим мудакам», — заявил Лукашенко.

Delfi назвало слова Лукашенко оскорбительными. Журналисты напомнили, что лабус — используемое во времена СССР оскорбительное наименование литовцев. Оно происходит от литовского слова «labas» («здравствуйте»).

