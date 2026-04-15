17:50, 15 апреля 2026Наука и техника

В России оценили немецкий аналог «Герани»

Матвийчук: К немецкой копии «Герани» для ВСУ нужно относиться серьезно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool via Reuters

Дроны-камикадзе Anubis, которые немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture будет выпускать для нужд ВСУ, смогут наносить ущерб. Возможности аппарата, который считается аналогом российского дрона «Герань-2» и иранского Shahed-136, оценил эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Он допустил, что Anubis отличается от «Герани», поскольку практически невозможно создать полностью идентичную копию. «Но наносить ущерб такой дрон, конечно же, будет. К этому надо относиться очень серьезно. Я думаю, сначала будет небольшая партия беспилотников. Потом могут быть и тысячи», — сказал Матвийчук.

Эксперт также предположил, что Берлин может переориентировать отдельные объекты автомобильной промышленности на выпуск дронов.

Ранее стало известно, что контракт на выпуск дронов компанией Auterion Airlogix профинансировало правительство Германии. Помимо копий «Герани», предприятие будет выпускать похожие на «Ланцеты» беспилотники Seth-X.

