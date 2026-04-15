В России оценили заявления США о поставках оружия Украине

Шатилов: Поставки оружия Украине продолжаются, несмотря на заявления США

Администрация президента США Дональда Трампа делает громкие заявления о прекращении помощи Киеву, однако поставки все равно продолжаются. На эту тему высказался политолог Александр Шатилов в беседе с Life.ru.

По его словам, игры вокруг поставок оружия на Украину со стороны США имитационные, потому что поставки все равно идут как со стороны американцев, так и со стороны Европы. «Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса не во всем соответствуют истине. Они скорее призваны подчеркнуть якобы конструктивный характер отношений Москвы и Вашингтона», — порассуждал эксперт.

Он отметил, что Трампа сейчас не устраивает глава Украины Владимир Зеленский, поскольку тот ближе к американским демократам. Но Украину продолжают использовать «как наконечник копья против России». В то же время теперь вместо безвозмездных передач оружия США продают его через европейских посредников.

Политолог назвал происходящее пропагандистской кампанией против России.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс назвал прекращение прямых поставок оружия Украине одним из главных достижений администрации Дональда Трампа. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик между тем назвал позицию вице-президента США прагматизмом. «Вэнс показывает прагматизм и американский подход — тратить деньги на то, что выгодно», — обозначил Белик.

