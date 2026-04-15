13:27, 15 апреля 2026

В России высказались о способности ВСУ использовать уцелевшие «Герани»

Депутат Колесник: ВСУ попытаются использовать российские «Герани» против ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются использовать российские беспилотники «Герань» против Вооруженных сил России (ВС РФ), если на их территории действительно оказались практически неповрежденные дроны, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О способности украинской армии воспользоваться российским оружием депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они попытаются сделать это в любом случае. Привлекут западных специалистов. У них там большие возможности. Запад поможет в том, что может навредить России. Сделает все возможное и невозможное. Так что попробуют их использовать», — допустил Колесник.

При этом депутат отметил, что Россия знает, как бороться со своими же дронами.

«Так что мы сможем гасить их средствами РЭБ совершенно спокойно», — заключил он.

Ранее стало известно, что на Украине могли оказаться практически неповрежденные российские беспилотники «Герань», благодаря особенностям их конструкции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на опубликованные кадры потерпевшего крушение дрона. Как отмечается в публикации, даже при падении с большой высоты корпус аппарата сохраняет целостность. Авторы материала отметили, что у ВСУ таким образом могли оказаться неповрежденные российские дроны.

