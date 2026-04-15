В российском нацпарке запечатлели вышедших из спячки медведицу с медвежатами

В нацпарке «Башкирия» запечатлели вышедших из спячки медведицу с медвежатами

В нацпарке «Башкирия» запечатлели вышедших из спячки медведицу с медвежатами. Кадр опубликован в Telegram-канале «Уфа Башкортостан».

На размещенном снимке специалисты заповедника «Башкирия» сняли косолапых, которые только вышли из берлоги после зимней спячки. Четвероногие стояли на горной местности возле хвойных деревьев и смотрели вдаль. При этом на фото видно, что медведица потеряла накопленные за прошлые сезоны жировые запасы и выглядит худощавой.

Ранее в апреле «дуэль» медведя с голубем в российском зоопарке попала на видео. На размещенных в сети кадрах косолапый обитатель зоопарка по имени Андрюша проявлял интерес к пернатому гостю вольера и прыгал, пытаясь схватить его лапами.