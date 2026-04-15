09:04, 15 апреля 2026

В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

Никита Савин
Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

В США родные юной королевы красоты из Техаса обвинили в ее смерти популярный энергетик Alani Nu. Об этом пишет The Independent.

17-летней Лариссы Родригес из округа Хидалго не стало в октябре 2025 года. У девушки случился сердечный приступ. Согласно иску, поданному ее семьей в апреле, причиной приступа стала кардиомиопатия, вызванная чрезмерным потреблением кофеина. Как пояснил адвокат родных Родригес, она начала пить Alani Nu после того, как увидела его рекламу в сети. В частности, его рекомендовала известная тренер и блогерша Кэти Хирн. В роликах утверждалось, что напиток полезен для здоровья.

Родригес стала пить Alani Nu перед занятиями в школе и тренировками. Незадолго до приступа она выпила очередную банку энергетика. «Сначала она втянулась из-за соцсетей и общения со сверстниками. Но в какой-то момент она просто подсела на него», — заявил адвокат семьи девушки.

Он также отметил, что эксперты не нашли наркотиков и алкоголя в организме Родригес, но в ее крови была большая доза кофеина. В иске сказано, что в одной банке Alani Nu содержится 200 миллиграммов кофеина. При этом Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять подросткам в возрасте от 12 до 17 лет более 100 миллиграммов кофеина в сутки. Кроме того, как утверждают юристы семьи Родригес, в энергетическом напитке содержатся другие тонизирующие вещества, точное количество которых на банках не указано.

На сайте производителя Alani Nu говорится, что напиток не рекомендуется детям, людям с повышенной чувствительностью к кофеину, беременным и кормящим женщинам. При этом компания позиционирует себя, как «производителя продуктов для здоровья и фитнеса, которым можно доверять».

Юристы семьи Родригес заявили, что маркетинговая политика бренда обманывает потребителей. При этом ответчиками по иску являются не производители напитка, а дистрибьюторы. Представитель компании уже заявил, что Alani Nu соответствует всем федеральным требованиям по маркировке продуктов, и наличие в энергетике кофеина указано на банке. Разбирательства продолжаются.

Ларисса Родригес жила в городе Уэслако. Она выиграла конкурсы красоты Miss Texas Onion Fest и Junior Miss Weslaco. Девушка собиралась поступать на юридический факультет Техасского университета в Остине.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Ибирапитанга мужчина расправился с королевой красоты и ее шестилетним сыном. Перед этим молодая женщина отвергла ухаживания преступника.

