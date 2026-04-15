Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 15 апреля 2026Мир

В США предсказали разрушительные последствия удара по Ирану

Макгрегор: Иран не согласится на капитуляцию перед США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: John Schults / Reuters

Иран не согласится на капитуляцию перед Соединенными Штатами, а попытки ударов по Исламской Республике могут привести к масштабной эскалации конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, отрывок доступен в социальной сети X.

«Мы должны понимать, что когда вы не даете людям других путей ради выхода из тяжелого положения, то они будут сражаться. И теперь мы узнали, что иранцы не сдадутся. Не будет никакой капитуляции, никакой церемонии принятия поражения на линкоре "Миссури", куда прибудет [президент США Дональд] Трамп. Этого не произойдет», — сказал он.

Он добавил, что возможные удары США по ключевой инфраструктуре Ирана вызовут зеркальный ответ по жизненно важным объектам в странах Персидского залива. Подобное развитие событий, по его мнению, может привести к длительной остановке энергетического производства, которое заставит «весь мир ужасно страдать».

Ранее Трамп заявил, что конфликт в Иране близок к завершению. «Думаю, здесь все близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению... Но мы еще не закончили», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok