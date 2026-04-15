16:36, 15 апреля 2026Мир

В желании Мерца отправить украинцев на родину нашли скрытый смысл

Дизен: Сторонники Киева в Европе хотят воевать до последнего украинца
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Sylvio Dittrich / Globallookpress.com

Поддержка канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем намерения президента Украины Владимира Зеленского вернуть из Германии украинцев призывного возраста демонстрирует провоенную позицию сторонников Киева. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот что в Европе означает "проукраинская" позиция: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться стратегически ослабить Россию», — возмутился эксперт.

Ранее Зеленский поддержал предложение Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно на родину. По его словам, украинские Вооруженные силы «хотели бы, чтобы они вернулись».

В ноябре 2025 года Мерц заявил, что попросил Зеленского оставлять украинцев на родине. Канцлер также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.

