В желании Мерца отправить украинцев на родину нашли скрытый смысл

Дизен: Сторонники Киева в Европе хотят воевать до последнего украинца

Поддержка канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем намерения президента Украины Владимира Зеленского вернуть из Германии украинцев призывного возраста демонстрирует провоенную позицию сторонников Киева. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот что в Европе означает "проукраинская" позиция: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться стратегически ослабить Россию», — возмутился эксперт.

Ранее Зеленский поддержал предложение Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно на родину. По его словам, украинские Вооруженные силы «хотели бы, чтобы они вернулись».

В ноябре 2025 года Мерц заявил, что попросил Зеленского оставлять украинцев на родине. Канцлер также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.