Поддержка канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем намерения президента Украины Владимира Зеленского вернуть из Германии украинцев призывного возраста демонстрирует провоенную позицию сторонников Киева. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.
«Вот что в Европе означает "проукраинская" позиция: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться стратегически ослабить Россию», — возмутился эксперт.
Ранее Зеленский поддержал предложение Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно на родину. По его словам, украинские Вооруженные силы «хотели бы, чтобы они вернулись».
В ноябре 2025 года Мерц заявил, что попросил Зеленского оставлять украинцев на родине. Канцлер также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.