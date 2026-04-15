ВМС США подтвердили крушение MQ-4C Triton над Персидским заливом

ВМС США подтвердили крушение БПЛА MQ-4C Triton над Персидским заливом

Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили крушение разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-4C Triton над Персидским заливом, сообщает TWZ.

«Обстоятельства, приведшие к потере беспилотного летательного аппарата, остаются неизвестными, но инцидент теперь квалифицируется как несчастный случай. Беспилотник неожиданно исчез с сайтов отслеживания полетов во время миссии над Персидским заливом, но точное место крушения остается неясным», — говорится в публикации.

Ранее портал сообщал, что ВМС США могли 9 апреля потерять разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, который неожиданно исчез в небе над Персидским заливом.

По данным издания, беспилотник быстро снизился с высоты около 15 километров до 3 километров.

По состоянию на 2025 год ВМС США располагали 20 дронами MQ-4C Triton.