Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 15 апреля 2026

Врач рассказала об особенностях склонных к облысению мужчин

Терапевт Радина: У мужчин с облысением более высокий уровень половых гормонов
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cookie_studio / Freepik

Склонные к облысению мужчины могут чувствовать себя более энергичными и бодрыми, считает врач-терапевт Кристина Радина. Об особенностях их гормонального фона она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам специалистки, облысение часто связано с повышенным уровнем мужских половых гормонов, включая тестостерон, который влияет на настроение и здоровье. «Тестостерон связан с энергией, выносливостью и мотивацией. Мужчины с его более высоким уровнем часто физически активнее», — пояснила Радина.

Терапевт добавила, что кожа головы без волос может способствовать выработке витамина D, однако это не является ключевым фактором самочувствия. По ее словам, общее состояние больше зависит от гормонального баланса и образа жизни, чем от самой лысины.

Ранее радиолог Хосе Мануэль Фелисес подсказал три простых домашних теста, с помощью которых можно быстро проверить общее состояние здоровья. По его словам, способность раздавить пустую банку из-под газировки демонстрирует силу хвата, а умение долго стоять на одной ноге указывает на состояние суставов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok