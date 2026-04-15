Врач рассказала об особенностях склонных к облысению мужчин

Терапевт Радина: У мужчин с облысением более высокий уровень половых гормонов

Склонные к облысению мужчины могут чувствовать себя более энергичными и бодрыми, считает врач-терапевт Кристина Радина. Об особенностях их гормонального фона она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам специалистки, облысение часто связано с повышенным уровнем мужских половых гормонов, включая тестостерон, который влияет на настроение и здоровье. «Тестостерон связан с энергией, выносливостью и мотивацией. Мужчины с его более высоким уровнем часто физически активнее», — пояснила Радина.

Терапевт добавила, что кожа головы без волос может способствовать выработке витамина D, однако это не является ключевым фактором самочувствия. По ее словам, общее состояние больше зависит от гормонального баланса и образа жизни, чем от самой лысины.

