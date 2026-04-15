ВС России уничтожили около 200 наемников ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области в ходе атак ВС РФ уничтожено 200 наемников ВСУ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Харьковской области в ходе ночных атак ВС России по объектам и инфраструктуре Украины было уничтожено коло 200 наемников. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что было уничтожено порядка 200 человек, предположительно, из Латинской Америки. Они были убиты в Изюмском районе Харьковской области.

Лебедев отметил, что большая группа наемников выдвигалась, чтобы купировать наступление ВС России в сторону Циркунов и Дергачей.

Ранее сообщалось, что иностранным наемникам Вооруженных сил Украины не оказывают никакой материальной помощи по завершении службы.