ВСУ начали рыть лисьи норы из-за российского наступления

Марочко: ВСУ вырыли лисьи норы у Дибровы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытках замедлить наступление российских войск у Дибровы под Лиманом начали использовать тактику лисьих нор. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«На западе от Дибровы — лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков», — заявил Марочко.

Он добавил, что эта тактика частично замедляет наступление.

Ранее Марочко рассказал, что украинская армия во время пасхального перемирия била по своим же тылам на многих участках фронта. Целью этого, добавляет он, было обвинить Вооруженные силы России в нарушении режима прекращения огня.