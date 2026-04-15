Требования Москвы по выводу ВСУ из ДНР объяснили

Политолог Наумов: Москва рассчитывает на желание Киева обойтись малой кровью

Россия рассчитывает на желание Киева обойтись минимальными для себя потерями, выдвигая требование о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных территорий Донецкой народной республики (ДНР). С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

Наумов прокомментировал заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о выводе ВСУ с территории ДНР и отметил, что Москва фактически ставит Украину перед выбором — принять текущие условия урегулирования конфликта или столкнуться с их ужесточением через некоторый период времени. По мнению политолога, руководство страны может ужесточить переговорную позицию в случае отсутствия прогресса по соглашению о передаче Донбасса под управление Россией.

Предполагается, что украинские власти выберут вариант обойтись малой кровью и согласятся на эти условия сейчас

Алексей Наумов политолог, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол»

Эксперт также отметил, что пересмотр требований Москвой возможен и из-за ограниченных ресурсов США, которым приходится одновременно поддерживать Украину и реагировать на кризис на Ближнем Востоке.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.

Ранее Дмитрий Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря российского президента, в процессе длительных обсуждений предстоит определить все детали урегулирования конфликта на Украине.

