Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

10:23, 15 апреля 2026

Устаревшая Windows 10 получила обновление с защитой от хакерских атак
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft выпустила обновление KB5082200 для операционной системы (ОС) Windows 10. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Microsoft признала Windows 10 устаревшей в октябре 2025 года, но пользователи, вступившие в программу расширенных обновлений, продолжат получать апдейты как минимум до октября 2026-го. В середине апреля Microsoft представила апдейт KB5082200. Как заметили журналисты, в нем нет новых функций, не считая различных средств защиты от хакеров и фишинга.

В рамках обновления компания исправила 167 уязвимостей, включая две уязвимости нулевого дня. Microsoft настоятельно рекомендует пользователям ОС установить апдейт. Для этого нужно зайти в настройки системы, перейти в раздел «Центр обновления Windows» и вручную запросить новую версию операционной системы.

Также обновление исправило несколько ошибок. Специалисты решили неполадку, из-за которой многие пользователи не могли авторизоваться в ОС или определенных приложениях с помощью учетной записи Microsoft. Также исправлена ошибка, вынуждавшая компьютер внезапно перейти в режим восстановления BitLocker после обновления Secure Boot.

Ранее журналист Windows Central Зак Боуден заявил, что Microsoft пора похоронить Windows 11. По мнению обозревателя, ужасную репутацию ОС уже не исправить.

