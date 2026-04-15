Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 15 апреля 2026МирЭксклюзив

Желание Зеленского быть причастным к конфликту на Ближнем Востоке объяснили

Коньков: Слова Зеленского о войне на Ближнем Востоке — желание быть в повестке
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Getty Images

Различные заявления президента Украины Владимира Зеленского о конфликте на Ближнем Востоке и готовности помочь США — это желание украинского лидера быть в повестке, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле, конечно, все это участие — абсолютная профанация, попытка позиционировать себя как крупного специалиста по современной войне, как человека, который может быть полезен. Но в широком смысле это все просто для того, чтобы повысить собственную цитируемость», — объяснил Коньков.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. По его словам, у Киева уже есть опыт закрытия Черного моря. При этом Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью.

11 апреля Зеленский сообщил, что Украина «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok