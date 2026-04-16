Аналитик высказался о последствиях потери чешского рынка нефти для России

Аналитик Расторгуев: Отказ Чехии от российской нефти — символическая потеря

Отказ Чехии от российской нефти — потеря символическая на фоне происходящих в мире пертурбаций, считает ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что Чехия забирала по северной ветке из нефтепровода «Дружба» около 2,7 миллиона тонн нефти в год. На фоне общего экспорта России в 238 миллионов тонн — это меньше 1,2 процента.

Однако Расторгуев обратил внимание, что выпавший чешский объем технически не перераспределить без серьезных инфраструктурных изменений — а они вряд ли настолько рентабельны. По его словам, «Дружба» заточена под конкретный маршрут — трубу не развернуть на Индию или Китай, где уже налажены морские пути.

«Компенсировать потерю Россия может только через расширение морского экспорта, в первую очередь из Новороссийска или Усть-Луги. Но здесь есть узкие места: загрузка терминалов, доступность танкерного флота из теневого сегмента и дисконт, который придется давать покупателям. Морской экспорт в 2025 году может сократиться не более чем на 10%, но платить за это придется ценой», — отметил аналитик.

Самый тревожный сигнал, по словам Расторгуева, в том, что прецедент закрепляет тенденцию. «Дружба» продолжает терять клиентов системно. Если раньше по ней ежегодно качали до 45 миллионов тонн, то теперь трубопровод держится на двух покупателях — венгерской MOL и словацком Slovnaft. Причем сейчас «Дружба» фактически стоит, Венгрия и Словакия живут на стратегических резервах в ожидании обещаний Киева по восстановлению потока, заявил специалист.

Ранее сообщалось, что В 2025 году больше 42 процентов чешского импорта нефти пришлось на поставки из Азербайджана. При этом доля России снизилась до минимальных 7,7 процента. РФ утратила позицию основного импортера нефти, которую ей удавалось сохранять много лет. Одновременно с этим Чехия нарастила закупки нефти в Норвегии, Казахстане и Саудовской Аравии.

