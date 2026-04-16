19:00, 16 апреля 2026Спорт

«Авангард» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Владислав Уткин
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К середине первого периода омичи вышли вперед благодаря голам Джованни Фьоре и Дмитрия Рашевского. В начале третьей двадцатиминутки «армейцы» отыграли одну шайбу усилиями Ивана Дроздова.

Таким образом, «ястребы» одолели ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 4-1 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Там они встретятся с действующим обладателем трофея — ярославским «Локомотивом».

Помимо «Авангарда» и «Локомотива», путевку в полуфинал себе гарантировал «Ак Барс», который переиграл минское «Динамо» со счетом 4-0. Оставшееся место в четверке сильнейших продолжают оспаривать «Металлург» и «Торпедо», в этом противостоянии со счетом 3-1 ведет «Металлург».

