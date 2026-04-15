22:29, 15 апреля 2026Спорт

«Ак Барс» переиграл минское «Динамо» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» одолел минское «Динамо» со счетом 3:2 и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Владислав Уткин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Ак Барс» одолел минское «Динамо» со счетом 3:2 и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайбами в составе казанцев отметились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. За «Динамо» забили Вадим Шипачев и Даниил Липский.

Таким образом, «Ак Барс» вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Там подопечные Анвара Гатиятулина встретятся с победителем пары «Металлург»«Торпедо».

Ранее «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Действующий обладатель трофея стал первым полуфиналистом в текущем сезоне.

