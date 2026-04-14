20:11, 14 апреля 2026

«Локомотив» всухую обыграл «Салавата Юлаева» в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на выезде всухую обыграл уфимского «Салавата Юлаева» в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 апреля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов и Алексей Береглазов.

«Локомотив» одержал четвертую победу в четвертом матче серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина. За путевку в финал ярославцы поборются с победителем противостояния московского ЦСКА с омским «Авангардом». Последние ведут в серии со счетом 3:0.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В финале прошлого сезона «железнодорожники» одолели «Трактор».

