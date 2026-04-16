10:34, 16 апреля 2026

Авиакомпания сняла с рейса четырехлетнего ребенка перед поездкой в Диснейленд

Авиакомпания сняла с рейса четырехлетнего ребенка перед поездкой в Диснейленд
Алина Черненко

Фото: Abdul N Quraishi - Abs / Shutterstock / Fotodom

Семья американцев подала в суд на авиакомпанию American Airlines, которая сняла с рейса отца и четырехлетнего ребенка перед поездкой Диснейленд в США. Об этом сообщает портал People.

Уточняется, что инцидент произошел 1 марта 2025 года, однако его подробности стали известны только сейчас. Коби и Эмили Стюарт утверждают, что заплатили более 5 тысяч долларов (около 376 тысяч рублей) за авиабилеты из Лейк-Чарльза, штат Луизиана, в Орландо, штат Флорида. Они прибыли в аэропорт со своими четырьмя детьми почти за два часа до вылета и сразу же направились к стойке регистрации.

После того как сотрудник перевозчика узнал о том, что Эмили имеет проблемы со слухом и использует язык жестов для общения, он заявил о необходимости снять с рейса двух членов семьи, включая ребенка. Им перебронировали билеты на другой самолет.

Родители попытались объяснить, что их нельзя разлучать из-за инвалидности Эмили и необходимости помощи Коби в уходе за детьми во время полета, но сотрудник якобы отказался удовлетворить их просьбу. В итоге Коби решил добровольно отказаться от перелета и отправиться во Флориду другим рейсом. Ему выдали ваучер на 1,2 тысячи долларов (около 90 тысяч рублей) и заверили, что он сможет воссоединиться со своей семьей во время пересадки. Однако позже этот ваучер был аннулирован.

В судебном иске утверждается, что в результате этих событий семья понесла дорожные расходы, потеряла компенсационный ваучер и лишилась возможности получить место повышенной комфортности. Супруги также потребовали возмещения ущерба в размере 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей) за «умышленное причинение эмоционального стресса, страха и тревоги» со стороны авиакомпании. По мнению семьи Стюарт, их права ущемили из-за инвалидности Эмили.

Ранее авиакомпания Porter Airlines сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее одну в аэропорту Канады. Родители юной путешественницы пришли в ярость.

