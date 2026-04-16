17:14, 16 апреля 2026

Запугивание россиян стоило иностранному военному 16 лет свободы

Суд приговорил бойца теробороны Украины за теракт в Курской области
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Российский суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащего 112-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, который запугивал жителей Курской области и препятствовал их эвакуации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Иностранный военный первые три года проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205 УК РФ. Мужчина был задержан российскими военными в ходе боевых действий.

По версии следствия, в период с августа 2024 по 16 апреля 2025 года осужденный, вооруженный автоматом АК-74, неоднократно незаконно пересекал границу России. Находясь на наблюдательно-огневой позиции в селе Плехово Суджанского района, он участвовал в вооруженном блокировании территории и ее незаконном удержании. Фигурант также применял оружие для запугивания мирных жителей и препятствовал их эвакуации.

Ранее в Мордовии беженца с Украины приговорили к 18 годам колонии.

