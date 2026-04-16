Данные об агентах нацистской спецслужбы в Крыму рассекретили

ФСБ рассекретила данные об агентах нацистской спецслужбы в Крыму в годы войны

Архивные документы о пособниках и агентах нацистской спецслужбы в Крыму в годы Великой Отечественной войны рассекретили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

Согласно документам, активными пособниками оккупантов были С. Н. Мышеков, А. А. Гильденберг, А. П. Лукин, А. М. Станилеев, М. Д. Трубач, О. С. Шпак и другие. Следствие установило, что они лично принимали участие в геноциде советского народа на полуострове. Всех их задержали на территории Крыма.

В 1944 году троих из них приговорили к высшей мере. Остальные получили различные сроки лишения свободы.

Ранее Усть-Илимский городской суд огласил приговор в отношении местной жительницы, которая решила отомстить за сына и «заминировала» судебный участок.