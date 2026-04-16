Дизайнер интерьеров для российских самолетов переводила деньги террористам

РИА: В Москве суд арестовал дизайнера интерьеров за финансирование терроризма

Суд в Москве заключил под стражу Светлану Власову — дизайнера интерьеров для самолетов, которая обвиняется в финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые есть в распоряжении агентства.

По версии следствия, женщина перевела деньги террористической организации из Украины с помощью электронного кошелька. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. На допросе дизайнер призналась в переводах. В ближайшее время она пройдет психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее в Ачинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви.