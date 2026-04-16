14:20, 16 апреля 2026Экономика

Дом поплыл по российской реке и попал на видео

По Оке в Нижегородской области поплыл деревянный частный дом, его сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

По Оке в Нижегородской области поплыл целый деревянный частный дом. Движущееся по течению реки жилье попало на видео, которое опубликовало сообщество «Интересный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».

Старый полуразвалившийся дом с двускатной крышей и небольшой пристройкой полностью унесло в реку из-за мощного паводка в российском регионе. Ролик сняли в поселке Желнино в городском округе Дзержинск — это в 30 километрах от Нижнего Новгорода. На кадрах видно, как постройку несет течением Оки.

Половодье в Нижегоодской области случилось из-за таяния огромных объемов выпавшего зимой снега. Подтопленными оказались не только жилые районы, но и леса — лисицам пришлось забираться на деревья, чтобы спастись от воды.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Баевском районе Алтайского края. Подтопления начались в результате роста уровня воды в реках Прослаушка и Кулунда. Из-за наводнения уже пострадали 38 домов и 19 приусадебных участков.

