15:15, 16 апреля 2026

Глава МОК обратилась с призывом к странам ЕС

Глава МОК Ковентри обратилась с призывом к странам ЕС уважать автономию спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри обратилась к лидерам ЕС с призывом уважать автономию спорта и сохранять политический нейтралитет Олимпийских игр. Ее слова приводит ТАСС.

На спортивном форуме ЕС в Пафосе (Кипр) Ковентри заявила, что спортсмены могут вдохновлять мир только при отсутствии политического вмешательства. «Спорт должен оставаться нейтральным пространством для соревнований независимо от национальности атлетов», — подчеркнула она.

Глава МОК напомнила о роли спорта в объединении людей во время глобальных конфликтов. Она призвала страны ЕС придерживаться признанных принципов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны. Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян нет.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

    Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

    Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

    В Грузии запретили летать над резиденцией «фактического лидера» страны

    Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

    В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

    Все новости
