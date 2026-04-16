Глава МОК обратилась с призывом к странам ЕС

Глава МОК Ковентри обратилась с призывом к странам ЕС уважать автономию спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри обратилась к лидерам ЕС с призывом уважать автономию спорта и сохранять политический нейтралитет Олимпийских игр. Ее слова приводит ТАСС.

На спортивном форуме ЕС в Пафосе (Кипр) Ковентри заявила, что спортсмены могут вдохновлять мир только при отсутствии политического вмешательства. «Спорт должен оставаться нейтральным пространством для соревнований независимо от национальности атлетов», — подчеркнула она.

Глава МОК напомнила о роли спорта в объединении людей во время глобальных конфликтов. Она призвала страны ЕС придерживаться признанных принципов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны. Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян нет.