Главному редактору «Сапы» предъявили обвинение

Главреду «Сапы» Джикаевой предъявили обвинение в даче взятки

Главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

Джикаева обвиняется по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). На допросе своей вины она не признала.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали главреда «Сапы» по делу о торговле служебной информацией МВД.

По версии следствия, в период с 2020 года журналистка получала от полицейского сводки из Дагестана и Северной Осетии. За информацию она заплатила более 250 тысяч рублей. В ближайшее время обоих задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.