Иран захотел привлечь США и Израиль к ответу на уровне ООН

Багаи: США и Израиль нужно привлечь к ответу за расправу над руководством Ирана

США и Израиль нужно привлечь к ответу за расправу над руководством Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова передает РИА Новости.

«Мы должны это сделать. И думаю, не только Иран, но и все международное сообщество просит привлечения к ответу. Потому что то, что США и Израиль сделали, — это преступление против международного мира и безопасности», — сказал дипломат.

Багаи подчеркнул, что Женевские конвенции 1949 года обязывают все страны соблюдать международное гуманитарное право. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив нарушили это предписание, и государства-члены ООН должны выступить за привлечение их к ответственности.

Ранее замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Георгий Асатрян назвал ошибкой США и Израиля расправу над руководством Ирана, поскольку такие атаки лишь дают новые стимулы к сопротивлению Исламской Республики.