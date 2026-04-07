«До них доходит слишком долго». Почему решение устранить верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

Расправа над руководством Ирана является ошибкой США и Израиля, так как такие атаки лишь дают новые стимулы к сопротивлению Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.

В частности, исследователь прокомментировал слухи о якобы тяжелом состоянии верховного лидера (рахбара) Ирана аятоллы Сейеда Моджтабы Хоссейни Хаменеи. Он указал, что в Исламской Республике сложилась особая система управления, при которой отсутствие главы государства никак не влияет на управляемость и способность вести боевые действия.

Это происходит не потому, что иранцы какие-то гении. Они просто не прячутся и с презрением относятся к смерти (...) Та же расправа над [прошлым] верховным лидером Али Хаменеи не только не снизила потенциал Ирана к сопротивлению, но и придала новые мотивы Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

7 апреля The Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи может находиться в бессознательном состоянии на лечении. Газета изучила дипломатическую записку, предположительно, основанную на данных американской и израильской разведки, которую передали союзникам в Персидском заливе.

«Моджтаба Хаменеи проходит лечение (...) в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом», — отмечается в сообщении.

Авторы материала также указали, что Хаменеи может находиться в городе Кум, расположенном в 130 километрах к югу от Тегерана. Он считается главным центром паломничества и религиозного образования среди иранских шиитов

Также в марте военный министр США Пит Хегсет заявил, что Хаменеи может быть ранен и, возможно, обезображен.

«Мы знаем, что новый так называемый "не такой уж верховный" лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он выпустил заявление, довольно слабое, честно говоря, но там не было ни его голоса, ни видео с ним. Это было письменное заявление. Он призвал к единству (...). У Ирана полно камер и диктофонов. Почему же тогда письменное заявление? Думаю, вы сами понимаете почему», — сказал политик.

Политическая система Ирана Политическая система Ирана представляет собой уникальное сочетание теократии и республиканизма. Согласно Конституции 1979 года, государственное устройство основано на принципе велаят-е факих — «опека правоведа». Высшая власть принадлежит духовному лидеру, а государственные органы функционируют под строгим надзором религиозных институтов. Верховный руководитель (рахбар) является главой государства и верховным главнокомандующим. Он определяет общее направление политики, назначает глав судебной власти, силовых структур. Рахбаром может стать любой авторитетный знаток исламского права — муджтахид. Назначается Верховный руководитель Советом экспертов на пожизненный срок. Этот орган состоит из 88 муджтахидов, которых избирают граждане. Президент является главой правительства. Он избирается на четыре года. Каждый из кандидатов в президенты проходит обязательную проверку Советом стражей конституции — это надзорный орган из 12 человек, который проверяет законы на соответствие исламу и конституции. Парламент страны — Меджлис — состоит из одной палаты, в которую входят 290 депутатов. Большая часть парламентариев избирается на выборах, пять мест зарезервировано для религиозных меньшинств страны (зороастрийцев, христиан и иудеев). Помимо официальных органов власти, высокую роль в процессе принятия решений играет Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение вооруженных сил страны. Оно фактически сочетает функции армии, полиции и разведывательных служб, а также контролирует значимую часть национальной экономики.

Как отсутствие верховного лидера влияет на боевые действия?

Как указал Асатрян, политическая система Ирана является сложной структурой, в которой устранение одного звена никак не сказывается на оборонном потенциале.

Отсутствие любого руководителя никак не нарушает государственную деятельность Исламской Республики Иран (...) В Иране налажена многослойная и многофункциональная система управления. Действуют протоколы Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

В качестве примера собеседник напомнил об операции Израиля по подрыву пейджеров у ливанской шиитской группировки «Хезболла» в 2024 году.

Так как это движение имеет схожую с Ираном структуру руководства, она быстро восстановилась после операции еврейского государства: «Вроде бы все провели гениально и эффективно. Но спустя два года мы видим, что ее боевики уничтожили более 50 израильских танков и сковывают северную группировку войск Израиля в Ливане».

Казалось, что «оси сопротивления» Ирана больше нет, что «Хезболла» уничтожена и расправа над ее руководством привела группировку к ничтожеству. Но это не подтвердилось Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

При этом эксперт подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не осознала этот момент.

«Удивительно, что этого пока еще и до сих пор не понимают американцы, и продолжают преследовать различных руководителей (...) Они наносят удары и отчитываются о каких-то "выдающихся успехах". Но это никак не влияет на сценарий войны. Это уже пора понять», — подчеркнул политолог.

Видимо, до некоторых это доходит слишком долго. Либо они делают вид, что не понимают, чтобы продолжать зарабатывать себе новые звезды на погонах Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

Как отсутствие верховного лидера Ирана влияет на перспективы переговоров?

В марте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Как отмечал телеканал CNN, его потеря поставила под сомнение перспективы переговоров по прекращению конфликта. Причиной тому являлся талант Лариджани, его умение объединить различные фракции в иранском руководстве, а также готовность к контактам с США.

Как указал Асатрян, вне зависимости от состояния рахбара Хаменеи и американо-израильских ударов, в руководстве Исламской Республики остаются готовые к компромиссу чиновники.

Обратите внимание на [бывшего главу иранского МИД] Мохаммеда Джавада Зарифа — явного либерала и сторонника коопераций с Трампом. Такая же ситуация с бывшим президентом страны Хасаном Рухани Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

Также исследователь напомнил о фигуре президента Ирана Масуда Пезешкиана, который имеет репутацию либерального политика: «Его взгляды в иранском понимании являются очень умеренными. И таких как он до сих пор не трогают».

Тем не менее перспективы урегулирования конфликта неоднозначны. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» доктор философии Школы политики и международных отношений Университета Куэйд-и-Азам (Исламабад), исполнительный директор платформы Regional Rapport Алмас Хайдер Накви, США и Иран испытывают «глубокое недоверие» друг к другу.

При этом эксперт добавил, что Пакистан передал в Вашингтон и Тегеран свой план урегулирования, который включает два этапа: «Немедленное прекращение огня и обеспечение безопасности Ормузского пролива, а затем начало отдельных переговоров по самым спорным вопросам».

Некоторые дипломатические круги приветствовали это предложение как конструктивный шаг. Однако это не отменяет давних разногласий, и будущее остается неопределенным Алмас Хайдер Накви доктор философии Школы политики и международных отношений Университета Куэйд-и-Азам (Исламабад)

Позиция России по иранскому конфликту

Россия продолжает выступать в качестве посредника в ближневосточном конфликте.

21 марта президент РФ Владимир Путин в послании Хаменеи и Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он добавил, что Москва остается важным партнером Тегерана.

Кроме того, в Кремле отреагировали и на угрозы Трампа, которые он озвучил иранскому руководству 5 апреля. 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видела заявления американского лидера, адресованные иранскому руководству, и предпочитает их не комментировать.