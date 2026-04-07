Раскрыто состояние верховного лидера Ирана

The Times: Верховный лидер Ирана находится в бессознательном состоянии

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Газета изучила дипломатическую записку, предположительно, основанную на данных американской и израильской разведки, которую передали союзникам в Персидском заливе.

«Моджтаба Хаменеи проходит лечение в Куме в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом», — отмечается в сообщении.

Авторы материала также указали на то, что записка впервые раскрывает местонахождение Моджтабы Хаменеи — город Кум, расположенный в 130 километрах к югу от Тегерана.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Также телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.