16:26, 16 апреля 2026Спорт

Канадский хоккеист развеял мифы о России

Канадский хоккеист «Динамо» Сикьюра заявил, что россияне дружелюбные
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Jean-Yves Ahern / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра развеял мифы о России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист заявил, что в Канаде россиян представляют угрюмыми людьми, которые пьют водку и приручают медведей. «На самом деле, русские люди максимально дружелюбные и открытые!» — поделился он, добавив, что за два года жизни в Москве с женой нашел много новых друзей.

Канадец выступает в Континентальной хоккейной лиге с лета 2024-го, в июне того же года столичный клуб обменял его у челябинского «Трактора». В марте он продлил контракт с «Динамо» до июня 2028 года.

Ранее колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, выступавший за ЦСКА и «Динамо», назвал ложный стереотип о россиянах. Он заявил, что жителей страны зря называют жесткими.

