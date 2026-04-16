Мальчик нашел на пляже бутылку от виски с посланием внутри

14:01, 16 апреля 2026

В Новой Зеландии мальчик нашел на пляже бутылку с 24-летним посланием внутри
Юлия Юткина
Архивное фото. Фото: enggar renaldi n / Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии 10-летний мальчик по имени Кейа нашел на пляже бутылку с посланием, отправленным в 2002 году. Об этом пишет 1News.

Мать мальчика, 48-летняя Нейша Рид, рассказала, что в тот день получила предупреждения о шторме. Вместе с сыном она решила сходить к океану и посмотреть на волны. Во время этой прогулки Кейа и наткнулся на бутылку от виски Jack Daniels.

Она была покрыта плотным слоем ракушек, поэтому сначала мальчик принял ее за кирпич. Только рассмотрев ближе, он понял, что это бутылка, внутри которой лежит лист бумаги. Нейша и Кейа забрали ее домой.

Записка была свернута в свиток, перевязана шнурком и приклеена к внутренней стороне крышки бутылки. Ее края были специально обуглены. По словам Нейшы, эти детали заставляли воспринимать записку как послание от пиратов. Прочитать ее оказалось не так легко: многие слова на бумаге размыло.

Привет, меня зовут Джек
Похоже, что [размыто] большая игра о [размыто] рыбалке, но [размыто] удачная рыбалка так же хороша, как и моя [размыто]. Я положил эту записку в бутылку 17/02/2002 [размыто].
Если кто-нибудь найдет ее, моя удача [размыто] свяжитесь со мной,
Джек [размыто]

Нейша опубликовала фотографию послания в социальных сетях, чтобы найти его автора. Ей кажется, что бутылку в море бросил маленький ребенок, которому помогали родители.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Женщина также рассказала, что незадолго до той прогулки на пляже они с сыном посмотрели фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. По сюжету его герой — обычный трудоголик — случайно оказывается на необитаемом острове. Как предполагает Нейша, из-за этого фильма Кейа мог подумать, будто нашел записку от человека, застрявшего посреди океана.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии Майк Скотт нашел бутылку с посланием во время прогулки с собаками. Записка была написана на французском языке в августе 2024 года.

