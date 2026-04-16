14:35, 16 апреля 2026Спорт

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании выиграл более 10 миллионов рублей, сделав ставку на матч четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил 3,9 миллиона рублей. Он предсказал победу московских армейцев в основное время с коэффициентом 2,60. Встреча, которая прошла 14 апреля на арене ЦСКА, завершилась успехом хозяев со счетом 3:1. Это принесло беттору 10,156 миллиона рублей.

Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Омске 16 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 7 миллионов рублей, сделав ставку на победу ярославского «Локомотива» над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Россиянин поставил 4,2 миллиона рублей при коэффициенте в 1,65.

