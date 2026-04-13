12:16, 13 апреля 2026Спорт

Россиянин сделал ставку на матч КХЛ и выиграл 7 миллионов рублей

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл 7 миллионов рублей, сделав ставку на победу ярославского «Локомотива» над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 4,2 миллиона рублей при коэффициенте в 1,65. Ставка была сделана на победу ярославцев в основное время.

«Локомотив» выиграл со счетом 2:0. Команда ведет в серии до четырех побед — 2-0.

Ранее безголевая ничья в полуфинале Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» лишила игрока 500 тысяч рублей. Ставка была сделана на то, что краснодарцы забьют как минимум один мяч.

