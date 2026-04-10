11:31, 10 апреля 2026

Безголевая ничья в матче «Динамо» с «Краснодаром» лишила россиянина миллиона рублей

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал экспресс-ставку в размере 1 миллиона рублей на три спортивных события. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Общий коэффициент пари составил 2,32. Среди событий был первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо», россиянин спрогнозировал, что краснодарцы забьют как минимум один мяч.

Встреча завершилась безголевой ничьей. Игрок лишился номинала своей ставки.

Ранее стало известно, что победа «Баварии» принесла россиянину 1,2 миллиона рублей. Немецкий клуб переиграл «Реал» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

