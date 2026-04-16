Константинов предложил мэру Хельсинки Сазонову приехать в Крым и поумнеть

Мэру Хельсинки Даниэлю Сазонову следует посетить Крым и, посмотрев как живут местные жители, научиться конструктивно мыслить. С таким предложением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

«Может быть, он бы поумнел, получив здесь качественное образование полноценное и научился правильно выражать свои мысли. Историю бы узнал реальную и объективную, посмотрел, как мы живем», — заявил Константинов.

Сазонов потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, которая отправила детей на летний отдых в Крым. Он также заявил о намерении лишить фирму субсидий. По словам Сазонова, отправка финских детей в российские лагеря является «отвратительным» фактом.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил Сазонову, назвав его слова и поведение из-за отдыха финских детей в Крыму подлыми. Он также призвал мэра Хельсинки «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться»