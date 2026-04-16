Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире перед студентами

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, назвала себя самым затравленным человеком в мире на встрече со студентами во время тура пары по Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 16 апреля, Меган Маркл и ее муж выступили перед студентами Технологического университета Суинберна с речью об опасности социальных сетей для ментального здоровья. Они призвали всех жертв онлайн-травли не сдаваться. «Вот уже десять лет, десять лет каждый день мне пишут гадости. И я была самым затравленным человеком во всем мире. Но я все еще здесь», — заявила герцогиня.

Ее муж, принц Гарри, всецело поддержал правительство Австралии, запретившее детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Он назвал решение прорывным.

Позже принц Гарри выступил на саммите InterEdge в Мельбурнском парке, все зрители которого должны были заплатить тысячу австралийских долларов (53,8 тысячи рублей) за вход. Он признался, что никогда не хотел быть работающим членом королевской семьи. По словам Гарри, его мать, покойная принцесса Диана, одобрила бы его отказ от обязанностей члена королевской семьи и переезд в США.

После смерти мамы незадолго до моего 13-летия я подумал: «Я не хочу эту работу. Я не хочу эту роль, куда бы она ни вела, она мне не нравится». Эта работа убила мою маму, и я был категорически против, но годами прятал голову в песок принц Гарри

Супруги прибыли в Австралию 14 апреля с четырехдневным визитом. Накануне депутат парламента Дэвид Лимбрик обвинил их в желании нажиться на стране за счет граждан. Изначально представители принца утверждали, что услуги его охраны будут оплачиваться из сторонних источников, но полиция штатов Виктория и Новый Южный Уэльс подтвердила, что задействует дополнительные силы «для обеспечения общественного порядка». Деньги на это будут выделены из госбюджета.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвиняли британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган.