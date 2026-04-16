Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

При стрельбе в Оренбургской области погиб полицейский, еще трое ранены

В поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина расстрелял полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел (УМВД) России.

Сотрудники отдела полиции № 3 МУ «Орское» прибыли 16 апреля в населенный пункт для задержания мужчины, который находился в федеральном розыске. Заметив стражей правопорядка, злоумышленник открыл по ним огонь. После совершения преступления он скрылся. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

По информации областного главка МВД, один полицейский получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Ранены еще трое его коллег. Им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Раскрыта личность стрелявшего

В пресс-службе УМВД России по региону раскрыли «Ленте.ру» подробности о расстрелявшем в Оренбуржье полицейских.

В ведомстве проинформировали, что разыскиваемый — Сергей Басалаев 1974 года рождения. Также было опубликовано фото подозреваемого.

Сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения. (...) Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием

УМВД России по Оренбургской области

В ведомстве уточнили, что подозреваемый передвигался на автомобиле «ГАЗон» грузовой с белой кабиной, возможный госномер «-851-», 102-й регион. По данным Telegram-канала ORSK.RU, машину подозреваемого нашли в селе Белошапка. Его на месте не было.

Басалаева назвали портным с собственным брендом одежды

Издание Baza в Telegram-канале сообщило, что разыскиваемый за расстрел полицейских в Оренбургской области Басалаев — профессиональный портной и создатель собственного бренда одежды.

По данным источника, у мужчины раньше был небольшой цех по производству одежды. Как говорится в публикации, россиянин снимал мерки, шил одежду на заказ, занимался печатью на текстиле и продавал товар в своем магазине под брендом «Мороз». Судя по финансовой отчетности, бизнес не был успешным, отметили журналисты.