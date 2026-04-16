Журналист Боуз высмеял Зеленского после предложения по Ормузскому проливу

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял президента Украины Владимира Зеленского, предложившего оказать помощь в разблокировке Ормузского пролива. Боуз прокомментировал слова украинского лидера на своей странице в социальной сети X.

«Маленький наркофюррер Зеленский отчаянно пытается "открыть Ормузский пролив", но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов», — сыронизировал журналист.

Ранее украинский президент заявил, что Киев хочет открыть Ормузский пролив. Он добавил, что при этом президент США Дональд Трамп еще не обращался к Украине за помощью с разблокированием пролива.