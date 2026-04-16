Найден способ снизить риск повторного инсульта без опасных осложнений

TNEJM: Препарат асундексиан снижает риск повторного инсульта без осложнений

Новый препарат асундексиан может снижать риск повторного инсульта без увеличения риска кровотечений — одного из самых опасных осложнений терапии. К таким выводам пришли исследователи из Университета Макмастера. Результаты крупного международного исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (TNEJM).

В испытании приняли участие более 12 тысяч человек из 37 стран, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку (временное нарушение кровоснабжения мозга). Обычно для профилактики повторного инсульта применяют антиагреганты, однако они дают ограниченный эффект и могут повышать риск кровотечений, особенно при длительном применении.

Выяснилось, что у пациентов, принимавших асундексиан, повторный инсульт возникал реже — у 6,2 процента против 8,4 процента в группе плацебо, что соответствует снижению риска на 26 процентов. Также снизилась вероятность тяжелых сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт и смерть, при этом увеличение частоты кровотечений не наблюдалось.

Ученые объясняют эффект тем, что препарат действует иначе, чем существующие средства: он блокирует фактор XIa — белок, участвующий в образовании опасных тромбов, но менее значимый для остановки кровотечений. По мнению авторов, это открывает возможность более безопасной профилактики инсульта, однако препарат пока проходит проверку и еще не одобрен для широкого применения.

