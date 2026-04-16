Названо идеальное время для отхода ко сну

Врач Марин: Отход ко сну в 22 часа улучшает когнитивные функции и память

Чтобы организм за ночь полностью восстановился, необходимо ложиться спать в определенное время, заявила врач Сара Марин. Ее слова передает издание El Confidencial.

Марин призвала ложиться спать в 22 часа. Это идеальное время отхода ко сну, поскольку именно тогда в организме начинает активно вырабатываться гормон роста, который детям необходим для развития, а взрослым людям — для восстановления организма, пояснила она.

Если человек засыпает между 22 и 23 часами, он достигает фазы глубокого сна примерно к полуночи, а именно на это время приходится пик выработки гормона роста, продолжила специалистка. Благодаря такому графику улучшаются когнитивные функции и память, укрепляется иммунная система и регулируется обмен веществ. В заключение Марин назвала регулярный режим сна не просто отдыхом, а активной поддержкой общего самочувствия.

Ранее сомнолог София Черкасова предупредила некоторых людей об опасности ранних подъемов. По ее словам, если у человека вечерний хронотип, то попытки просыпаться очень рано приведут к хроническому недосыпу.