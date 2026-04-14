Некоторых людей предупредили об опасности ранних подъемов

20:29, 14 апреля 2026



Сомнолог Черкасова: Ранние подъемы могут стать причиной проблем со здоровьем
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-сомнолог София Черкасова заявила, что ранние подъемы могут стать причиной хронического недосыпа и проблем со здоровьем. О возможной опасности она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, многие верят в особую пользу раннего пробуждения. Однако на самом деле для некоторых людей такой режим может иметь неблагоприятные последствия. «Сам по себе подъем в пять утра не "разрушает здоровье". Риск определяется не временем на часах, а соответствием режима вашим биологическим ритмам, а также достаточным количеством сна», — отметила Черкасова.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

По словам сомнолога, у людей с вечерним хронотипом попытки вставать слишком рано часто приводят к хроническому недосыпанию. Это вызывает циркадную десинхронизацию, при которой внутренние процессы организма не совпадают с внешним графиком жизни. В долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на памяти, эмоциональном состоянии, обмене веществ и работе сердечно-сосудистой системы.

Врач подчеркнула, что опасность ранних подъемов снижается, если человек выстраивает режим постепенно и учитывает потребности организма. При этом важно следить за признаками усталости, такими как постоянная сонливость, раздражительность и снижение иммунитета, и при необходимости корректировать график сна.

Ранее онколог Владимир Ивашков указал на неочевидный признак хронического недосыпа. По его мнению, люди, засыпающие за считаные минуты, скорее всего, не высыпаются.

